عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرار وحقائق جديدة حول سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

افاد تقرير لقناة “العربية"، ان مصدر بأسرة اللاعب  محمد صلاح، كشف أنه لم يتم تحديد حتى الآن الأشياء التي تم سرقتها من فيلا لاعب ليفربول والمنتخب المصري.
 

وأكد التقرير، أن المصدر رفض الكشف عن اسمه، أن الفيلا تخص صلاح فقط ولم يتواجد بها أحد سوى حراسها نظراً لأن اللاعب برفقة أسرته في ليفربول منذ فترة ولم يأت إلى مصر، وأضاف: ربما تكون السرقة قد تمت قبل أسبوع أو أكثر وتم اكتشافها من قبيل المصادفة الآن.

 

وأضاف أنه يتم فحص مقتنيات الفيلا حاليا لتحديد حجم وقيمة المسروقات وهل من بينهم جائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا أم لا.

 

من جهة أخرى تكثف مباحث العاصمة القاهرة من جهودها لكشف تفاصيل سرقة فيلا صلاح.

 

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً من أحد أقارب اللاعب بسرقة الفيلا الكائنة بمدينتي شرق القاهرة.

 

وتوجهت قوة من مباحث القاهرة لمكان الواقعة، وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء.

 

ويجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

صلاح المنتخب المصري ليفربول الفيلا الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

موضوعات متعلقة

الترجمان: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية

عضو الجالية الأرمينية بالقاهرة: لم نشعر بالغربة وأخذنا كل حقوقنا مثل المصريين

عبدالمنعم سعيد: رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن السلام ومستمر في بناء المستوطنات

غرفة صناعة الحبوب تكشف بشرى سارة للفلاح المصري في منظومة القمح

الباز: إنخفاض معدل البطالة والأزمة الاقتصادية طارئة ومؤقتة

خبيرة مصرفية تكشف القصة الكاملة لإفلاس أكبر البنوك الأمريكية

الضرائب: رصدنا حالات تهرب من «التجارة الإلكترونية».. وجرى إحالتها للجهات المختصة

الضرائب تكشف مزايا القانون الجديد لـ «الممولين من التجارة الإلكترونية»

ترشيحاتنا

أخبار التعليم| هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية.. ندوة علمية ينظمها البحوث الفلك.. آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13-3-2023

أخبار السيارات| فرصة 5 سيارات جديدة تحت 400 ألف جنيه.. سعرها 45 ألف جنيه.. أرخص عربيات كوري زيرو

أخبار التوك شو.. مفاجأة جديدة عن شق أطول نهر صناعي في الصحراء.. وحالة الطقس اليوم

زلزال قوي يهز تركيا مجددا.. حادث مروع يهز مطروح.. صدمة جديدة للزملكاوية وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين| أبرز ما حدث ليلا

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايش في الملكوت.. لاعب إنبي يغني مع جمهور الزمالك قبل لقاء الفريقين

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

السخرية من ويل سميث وEverything Everywhere يحصد 7 جوائز.. أبرز ما حدث في حفل الأوسكار 2023

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ