عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حطم رقمي التاريخي

أسطورة ليفربول: صلاح محا جميع إنجازاتي وجعلني متفرجا

نجم ليفربول
نجم ليفربول

أفاد تقرير لقناة "العربية"، ان روبي فاولر، أسطورة ليفربول السابق، اعرب عن سعادته بعدما حطم النجم المصري محمد صلاح رقمه كأكبر هداف في تاريخ ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن اخيراً جرده من جميع إنجازاته كما فعل مع ستيفن جيرارد في فترة سابقة، لكنه يستحق ذلك وأن الجناح المصري أصبح أحد أساطير ليفربول حيث سجل صلاح 129 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 205 مباريات، وهو رقم أقل بـ61 مباراة من فاولر الذي أحرز 128 هدفاً، كما أصبح ثاني لاعب في ليفربول بعد الأسطورة إيان راش يسجل 20 هدفاً في الموسم في 6 مواسم متتالية.

 

 

صلاح حطم رقمي التاريخي وجعلني متفرج

وأضاف فاولر قائلا: عندما جاءت لحظة تحطيم رقمي التاريخي، كنت في المدرجات أشاهد ذلك، إنها لحظة عظيمة، حتى عندما سألني الناس عن شعوري بعدما أصبح صلاح الهداف التاريخي فأنا أجيب بأنني سعيد للغاية، سعيد أنه جردني من رقمي القياسي لأنني مشجع لليفربول وأريد أن يسجل المهاجمون أكبر قدر من الأهداف.

 

 

وواصل: ليس أنا فقط، الأسبوع الماضي جرد ستيفن جيرارد من رقمه التاريخي في عدد الأهداف الأوروبية للنادي، واليوم حان دوري، صلاح أسطورة من أساطير ليفربول وما يفعله اليوم يخلد ذكراه في تاريخ النادي لسنوات طويلة.

 

 

 

وتابع فاولر الذي لعب مع ليفربول على فترتين: عندما أجيب بمثل هذه الإجابة فأنا لست دبلوماسياً، لقد خضت مسيرة رائعة لكنها الآن تخص محمد صلاح، وكلما أحرز المزيد من الأهداف فهذا يعني أن الفريق سيحقق آمال جماهيره وأنا واحد منهم.

 

وأردف فاولر بحديثه عن صلاح: يفعل أشياء لا تصدق، لقد رفع السقف بطريقة لا مثيل لها، وعندما ينخفض مستواه ولو قليلاً مثل الموسم الحالي، فإن الناس تسارع إلى انتقاده وهذا دليل على أنهم اعتادوا على مشاهدته في القمة.

 

ويفصل صلاح، سابع هدافي ليفربول عبر التاريخ، 5 أهداف عن فاولر و8 أهداف عن ستيفن جيرارد ومن المتوقع أن يحطم رقميهما ويدخل قائمة أعلى خمسة هدافين في تاريخ النادي الأحمر.

 

صلاح أسطورة ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول إيان راش رقمي القياسي ستيفن جيرارد الأهداف الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

موضوعات متعلقة

ناسا تتحدى وترصد جائزة عيون النسر.. إذا حددت مكان الأهرامات على الخريطة

حجرة سرايا.. ماذا يوجد في نهاية الممر المكتشف داخل الهرم؟

منتصف مارس الجاري.. انطلاق أول وحدة بمحطة الضبعة بعد وصول قلب المفاعل النووي المصري

صلاح يحطم الأرقام القياسية مع الريدز بعد تسجيل 129 هدفا

تيته طالبة الماجستير تهدي قرينة رئيس الجمهورية قصيدة شعر على الهواء

بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

إحدى المكرمات تطلب من قرينة الرئيس زيارة بيت الله الحرام

الباز: المرأة تعيش أزهى عصور التمكين في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

خناقة في اتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. تفاصيل

وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

مفاجأة مدوية.. فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة

بطريقة خاصة.. تجهيز ثنائي الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ