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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يوجّه رسالة نارية لـ محمد صلاح للهروب من ليفربول والانتقال لبرشلونة|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الإعلامي تامر أمين تعليقاً علي حفل ذا بيست والخاص بتوزيع جوائز كرة القدم.. إنه لا يمكن أن تقال كلمة “ذا بيست” دون كلمة ميسي وهذا سؤال لمتابعي كرة القدم خاصة بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم بفضل ميسي والذي حصل عليها بجدارة واستحقاق بالأمس.
 

 رسالة نارية للنجم محمد صلاح 

ووجّه تامر أمين، رسالة نارية للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر والذي يلعب في ليفربول في الدوري الإنجليزي، والذي كان ضمن الخمسة الأوائل في حفل ذا بيست العام الماضي تراجع إلي المركز 14 في حفل هذا العام وهذا بسبب تراجع مستوى فريق ليفربول هذا العام وليس تراجع مستوى محمد صلاح.

 

وأشار الإعلامي تامر أمين علي قناة “النهار” ببرنامج “آخر النهار”،  إلى أن التدهور والانهيار الذي يحدث في فريق ليفربول لابد أن يصيب محمد صلاح، مشيراً إلي ضرورة دعوته صلاح مجددًا إلي سرعة الهروب حتي ولو في نهاية الموسم خاصة أن فريق برشلونة لايزال يرغب في ضم اللاعب محمد صلاح للفريق.
 

محمد صلاح اخر النهار كرة القدم منتخب الارجنتين كأس العالم ميسي

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