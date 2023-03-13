بتكلفة 3 مليون جنيه.. توريد جهاز أشعة ديجيتال لمستشفى دمياط

أعلنت مديريه الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط. عن توريد احدث جهاز اشعه عاديه ديجيتال لمستشفى دمياط العام بتكلفة حوالي ٣ مليون جنيه.



وصرح وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان ذلك جاء برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، في إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءه أقسام الأشعة بالمستشفيات.



وأوضح، أنه تم توريد احدث جهاز اشعه عاديه ديجيتال لمستشفى دمياط العام -شركة كانون - وذلك بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الشركة الموردة لتجهيز الغرفة المخصصة استعدادا لتركيب وتشغيل الجهاز.