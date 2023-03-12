ياميش رمضان بأقل الأسعار.. سوق العطارين بدمياط معلم تاريخي وأجواء ساحرة

"ساحل الغلال"، أو حسب ما أطلق عليه فيما بعد وحتى يومنا هذا" سوق العطارين" بمدينة دمياط ، هو من أهم وأشهر الأسواق التى تشتهر ببيع العطارة وياميش رمضان.

سوق العطارين أشهر الأسواق التاريخيه بدمياط

ذاع صيت السوق، على مستوى محافظات مصر، حيث أقبل عليه المواطنين من دمياط وخارجها، وكانت المراكب قديما ترسو في نيل دمياط محملة بالأنواع المختلفة من العطاره والأعشاب فالسوق موقعه المتميز بقلب مدينه دمياط، وأمام كورنيش نيل دمياط، جعله قبلة لمتذوقي العطارة، فهو أشهر الأسواق التاريخية بدمياط.

روحانيات رمضان تعم السوق

السوق من أقدم واشهر الأسواق يتوافد علية الدمايطة من مختلف انحاء المحافظة وقراها ومدنها به أهم المنتجات الخاصة بالعطارة وياميش رمضان.

وروحانيات خاصة وطقوس رمضانية متميزة ومختلفة يمتاز بها السوق فنجد الزينة الرمضانية والفوانيس منتظرة بطول السوق وعند المداخل مما يجذب اليها الأنظار والرواد من كافة أنحاء المحافظة.

ونظرا لأن أسعاره أقل من المعروض بالمحال التجارية بالمحافظة فنجد الإقبال على السوق بشكل كبير ، وايضا لوجود أصناف متعددة به يصعب على المواطن أن يجدها بنفس الجوده خارج السوق.

يتحول من العطارة للياميش خلال رمضان

يقول إسلام ابوسته تاجر عطاره بسوق العطارين، أن سوق العطارين له طقوسه خلال شهر رمضان، فنجده يتحول من سوق للعطاره والاعشاب الى تهم واشهر سوق للياميش رمضان به جميع الأنواع المختلفه من العطاره والياميش والذي يتميز بها السوق، ولسوق العطارين روحانيات خاصة خلال شهر رمضان .

وأضاف: توارثت مهنة العطارة وبيع التمور وياميش رمضان عن ولدى وجدى ونعمل منذ عشرات السنين بسوق العطارين و على انه بالرغم من ان العطارة واليامش منتشرة في الكبير من المحال التجارية خارج السوق الا ان المواطن يفضل المجئ للسوق لشراء مستلزماته المختلفة نظرا للجوده وانخفاض الاسعار والاستمتاع بالاجواء الرمضانية.



التمر والزبيب والكركديه ، اهم منتجاته

ويقول زكريا عيد، تاجر بالسوق ، إن معظم الإقبال يكون على الأساسيات مثل التمر وجوز الهند والزبيب والكركدية، وهى التى ارتفعت أسعارها بنسبة قليلة بعكس المكسرات التى أرتفعت بنسبة اكبر عن العام الملضي، نتيجه لارتفاع الملحوظ لكل السلع الغذائية.

وأشار إلى أن المواطن الدمياطى اعتاد التردد على السوق لشراء مستلزماته من العطارة وياميش رمضان فالسوق يستعد كل عام لاستقبال الشهر الكريم ويعد هو موسم العطارة لاصحاب محال العطارة بسوق العطارين.

الدمايطه يتنزهون داخل السوق

وتابع أن الدمايطة يعشقون سوق العطارين ويفضلون شراء الياميش والعطارة حتى العطور من السوق ، فرمضان بالنسبة للدمايطة هو جولة الشراء من سوق العطارين.

وأوضح أن الأطفال انفسهم يفضلون المجئ للسوق بصحبة الامهات للتنزه بالسوق وسماع الاغانى الرمضانية والاحتفال بالاجواء الرمضانية واحيانا يقوم اصحاب المحال التجارية وياميش رمضان بتوزيع الحلوى والشيكولاتة على الاطفال.