بعزبة حماد في دمياط..عمليات جراحية وتحاليل وكشف على 1186 مواطن مجانا

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق.

تم تنفيذ قافلة بعزبة حماد التابعة لمركز كفر البطيخ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل الدم ووحدتين الأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١١٨٦مواطن، حيث تم تحويل ٢١حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٦٥٦تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٢حالة و السونار لـ ٢٩حالة ..

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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