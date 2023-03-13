التنمية المحلية: رفع استعدادات القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال شهر رمضان

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ24 ساعة يوميا، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارات والجهات المعنية توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

وأوضح أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة فى المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة و معارض "أهلا رمضان" التى وجهت القيادة السياسية بالتبكير فى إقامتها هذا العام، وكلف بها رئيس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية ، كما وجه الوزير، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص موائد الرحمن و الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء هشام أمنة أنه تم توفير أكثر من 25 ألف منفذ و معرض بالمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات حتى الان بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، مشيراً إلي أنه من المستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.

وأوضح اللواء هشام أمنة ان الوزارة تعمل أيضا من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية و ذلك لتوفيرها للمواطنين استعداداً لاستقبال هذا الشهر الكريم ، لافتا أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض فى الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، خاصة ، مشيراً الى أن حجم مبيعات هذه المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 206 ملايين جنيه فى 16 محافظة.

و شدد اللواء هشام آمنة على غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء ، و سد أى نقص فى أى سلع مؤكداً على التواجد الميداني لرؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق.



وطالب اللواء هشام آمنة ، السادة المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

كما وجه اللواء آمنة ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبري التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تنبيه المحافظين على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط والالتزام بالاجراءات المتبعة والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم خلال شهر رمضان .

وأشار الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وصفحتها علي الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".