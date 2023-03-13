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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه عدد من رجال الأعمال.. الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب وغرب بورسعيد

محافظ بورسعيد يبحث
محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع عدد من المستثمرين

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد،  وذلك خلال لقاؤه عدد من المستثمرين،  لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات،  في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة المعنية .

وخلال اللقاء  ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " حلم جديد " يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد،  عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية و سياحية وحرفية وثروة حيوانية ،  فضلا عن موقعها المتميز و الذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط  بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة،  هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد،  ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع و المفارخ السمكية،  وبواغيز الجميل،  والقرى السياحية،  و الجزر والمراحات ببحيرة المنزلة،  والذي يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحي واستثماري.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

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و خلال اللقاء،  رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع المستثمرين،  والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد،  مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون،  بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.

كما شهد اللقاء،  عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي تشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الاستراتيجي. 

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