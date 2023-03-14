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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

صدى البلد

توفى المدرس" نبوى عياد" ابن قرية السنطة بالغربية، داخل إحدى مساجد القرية ، قبيل لحظات من أداء صلاة العشاء وأثناء قراءة القرآن والمصحف بيده بينما سقط أرضا مغشيا عليه وفاضت روحه لبارئها.

توفى داخل المسجد 

شهدت قرية السنطة بمحافظة الغربية ، حالة من الحزن بعد وفاة ابن قريتهم المدرس نبوي عياد ، والذي توفى داخل المسجد بعد ختم الصلاة وقراءة القرآن الكريم ، وأفاد أهالي قرية “السنطة” البلد أن المتوفى كان من رواد المساجد ويؤدى الصلاة في أوقاتها بالمسجد ويحفظ القرآن ويحرص على أن يكون من أوائل المتواجدين في المسجد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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