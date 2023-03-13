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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة السويس تستعد لاستقبال شهر رمضان

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبدالله رمضان ، نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضرالاجتماع اللواء محمد صفار نائب مدير الأمن والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والغرفة التجارية وشرطة المرافق وادارة المرور ورؤساء المصالح الحكومية للوقوف على استعدادات جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة لشعب السويس والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع المرافق الحيوية والخدمات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع الأحياء . 

وأكد المحافظ على الغرفة التجارية ومديرية التموين  بتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار، وتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء ومسئولي (المرور والمياه بأشغال بورتوفيق والرى والمرافق والإسعاف والتموين  والغرفة التجارية والطب البيطرى والصحة والكهرباء والأوقاف والمنطقة الأزهرية والصرف الصحي والأزمات والتدخل السريع ) والجهات المعنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الشهر الكريم وتنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المطلوبة لراحة وخدمة المواطنين، والتشديد علي قطاع الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات لعدم قطع التيار الكهرباء إلا فى الضرورة القصوي.

وكلف صقر مديري التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية ومباحث التموين لتكثيف الحملات في جميع الأحياء للتأكيد علي توفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحلات والمطاعم والشوادر ومعارض اهلا رمضان للتأكد من الصلاحية ومطابقتها للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع.

وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بالتواجد بالشارع السويسي لحل مشاكل المواطنين وتكثيف أعمال النظافة ومنع اي تعديات او اشغالات والتفاعل مع المواطنين.

صحة تهنئة الطب البيطري الصحة الصرف الصحى العرب ادارة المرو رؤساء الاحياء محافظة السويس المواطنين الخدمات المصالح الحكومية

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