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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. قصة غضب محمد عبد الوهاب يوم زواجه

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

تحل اليوم الإثنين 13 مارس، ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، ورحل عن عالمنا في 4 مايو عام 1991، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

 

تزوج الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، من 3 سيدات، كانت أولى تلك الزيجات من إحدى الارامل التى تدعى "زينب"، وقد كان الزواج سرى بناء على طلبها واستمر لسنوات. 

 

كما تزوج محمد عبد الوهاب، في المرة الثانية، من السيدة إقبال ناصف، وانفصل عنها بعد انجاب 4 أبناء هم "محمد" و"أحمد" و"عصمت" و"عفت"، ليتزوج للمرة الثالثة والأخيرة من السيدة نهلة القدسى.

وأكد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في تصريحات صحفية سابقة، أن زوجته الأخيرة نهلة القدسى، تعتبر الحب الحقيقى فى حياته. 

 

غضب محمد عبد الوهاب يوم زواجه 

في يوم زواج محمد عبد الوهاب من إقبال نصار، خرج من حفل زفافه ولم يعد موضحًا ففي اللحظات التالية لعقد القران وأثناء توزيع أكواب الشربات عرض بعض أفراد الأسرة علي عبد الوهاب صيغة الخبر الذي سوف ينشر غدا في الصحف لإعلان الزواج، ولكن عبد الوهاب رفض إذاعة الخبر على أي صورة من الصور وعندما سئل عن الأسباب قال: "إن نبأ زواجه سوف يحدث دويا كبيرا في جميع الأوساط ثم أخذ يشرح لهم الفارق بينه وبين أي عريس عادي” فلما لم يقتنعوا بوجهة نظره ترك عبد الوهاب الحفلة وخرج غاضبا".

 

ورفض محمد عبد الوهاب، أن يعلن الزواج من أول يوم ووضع الأسرة أمام الأمر الواقع، فلم تستطع هي الأخرى إذاعة الخبر وظل زواج عبد الوهاب من السيدة إقبال نصار سرا لسنوات إلى أن انفردت ذات صباح جريدة "أخبار اليوم" بنشر القصة الكاملة لزواج عبد الوهاب من السيدة إقبال نصار الذي استمر ما يقرب من 21 عاما أنجب فيهم 5 أبناء هم "عائشة وعفت وعصمت وأحمد ومحمد".

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