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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء .. هطول أمطار رعدية علي مناطق بئر العبد ورمانة

تطهير مجري وادي العريش
تطهير مجري وادي العريش من الزراعات

تعرضت مناطق محافظة شمال سيناء حاليا، اليوم الي هطول أمطار رعدية، حيث شهدت مناطق بئر العبد ورمانة ، غرب مدينة العريش طقس سيء صاحبه هبوب رياح وهطول امطار متوسطة، والتي اثرت علي حرحة المواطنين خاصة في المدن .

وقد رفعت محافظة شمال سيناء،درجة الاستعداد ، بعد تعرض المحافظة الي طقس سيء،  وتعرض المدن  الساحلية ظروف جوية صعبة ،  حيث تنشط رياح باردة محملة بالأتربة،  وانخفاض في درجات الحرارة ، خاصة مناطق رفح والشيخ زويد العريش ،  ومناطق الحسنة  ونخل  وسط سيناء.

وجددت  المحافظة تحذيراتها للمواطنين  بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح. 

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم  تجهيز جميع مرافق المحافظة ومديريات الخدمات للتعامل مع تغير الظروف الجوية .. ووجه بسرعة  تسليك بالوعات تصريف المياه في الشوارع والميادين الرئيسية ، وتطهير مجرى وادى العريش ، وتجهيز السيارات والمعدات الخاصة بسحب المياه من  الشوارع الرئيسية  والميادين العامة علي مستوي المدن. 

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