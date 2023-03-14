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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة مراعاة التسلسل الوظيفي في المخاطبات والمكاتبات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

 عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إجتماعا موسعا مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وتناول" مختار " خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الإدارات والمستويات الوظيفية والمسئوليات والاهداف الموضوعات والملفات في كل ادارة حسب طبيعة العمل المكلفة بها ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد أن كل مسئول في موقعة عليه متابعة الأعمال المنوطة به ووضع توقيتات زمنية محدده لانهائها حرصا علي مصالح المواطنين، مضيفا اننا جميعا كتنفيذيين جئنا الي مواقعنا كل في تخصصه لنقدم الخدمات الحكومية للمواطنين من كافة روافد الخدمة بجميع القطاعات بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" لضرورة مراعاة التسلسل الوظيفي في المخاطبات والمكاتبات ومهام العمل المنوطه بكل مستوي من المستويات الوظيفية حرصا علي تحديد المسئوليات في متابعة ملفات العمل بما يضمن مكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين وأضاف أنه يجب حرص كل مدير إدارة على خلق كوادر إدارية ثانية وثالثة بعده كل في تخصص ومهام أعمال إدارته لضمان استمرارية وحسن سير أداء العمل بلا أية عقبات أو ظروف طارئة يتعرض لها.

ووجه " المحافظ" بمنع قيام أي مسئول من السادة مديري العموم ومديري الادارات من غلق تليفونه لسرعة التواصل معه في أي وقت فيما يتعلق باحتياجات العمل.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الخدمات الحكومية ديوان عام المحافظة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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