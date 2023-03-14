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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. رسالة من الشهر العقاري لمالكي شقق الإسكان.. وحشية جريمة العجوزة.. وعقوبة نجل الوزير المرتشي

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار الهامة اليوم  منها.. 

 

الشهر العقاري يحدد طرق تسجيل شقق المجتمعات العمرانية الجديدة


أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعميما هاما إلي فروعها بالمحافظات بشأن تسجيل العقارات في مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.

تضمن المنشور الأول أن يلتزم المتصرف إليه "صاحب الشقة" من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم طلب الشهر وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في المادة ٤ من قانون الشهر العقاري، خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتاريخ التصرف اللاحق علي العمل بها.

 

 


إحالة مقاول للجنايات قتل شخصا لرغبته في إقامة علاقة مع صاحبة صديقته

 

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية مقاول إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شخص يعمل في معرض سيارات بسبب رغبته في إقامة علاقة مع صاحبة صديقته.

جريمة العجوزة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينه و المجني عليه مشادة بسبب فتاة صاحة لصبحته نشب على أثرها شجار احتدت وطأته فأشعلت نار غضبه وأمرته نفسه إزهاق روح المجني عليه.. قتله


 

معاقبة نجل وزير بترول أسبق بسبب تلقيه رشوه 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة حكمها بمعاقبة نجل وزير البترول الأسبق بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبإعفاء المتهمين الثانى والثالث مقدمى الرشوة من العقاب.

وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة،  قيام المتهم عبد الله حمدي البنبى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

 

تأييد حبس المدرس المتحرش بطالباته 

قررت محكمة جنح شبراخيت المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ، رفض استئناف أمين المكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، المتهم بـ التحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الإعدادي، على أمر حبسه احتياطا، وتأييد القرار السابق بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

الشهر العقاري تسجيل شقق الاسكان جريمة العجوزة عقوبة نجل وزير البترول المتحرش

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