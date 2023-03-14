2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

يبحث الكثير من المواطنين يوميا عن سعر الذهب اليوم في مصر خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، وذلك قبل شراء المشغولات بأنواعها.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 1905 جنيهات كأقل سعر ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,633 جنيها للبيع، بينما يبدأ سعر الجرام عيار 14 بنحو 1,270 جنيها.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالتعرف على أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية، خاصة المقبلين على الزواج، إذ سجل سعر جرام من العيار الأكثر انتشارا بدون مصنعية نحو 1905 جنيهات للشراء، فيما يصل سعر الجرام بالمصنعية بداية من 2000 جنيه فيما فوق وفقا للمشغولات والحلي الملحقة بها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويرغب الكثير في التعرف على سعر الجرام من عيار 21 الآن، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، إذ يبحث عنه الكثير خاصة والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب أو استبدال قديم بجديد للاستفادة بقيمته، إذ سجل سعر الجرام نحو 1905 جنيهات بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم مباشر

وبالنسبة لسعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء ، فيقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

*سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,177 جنيها.

*سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 1,905 جنيها للشراء.

الذهب

*سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,633 جنيها.

*سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,270 جنيها.

*سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 15,240 جنيها.

*سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,911 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي استقرارا، ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,911 دولار.

جدير بالذكر أنه قد وصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام إلى مستويات متقدمة في وقت سابق من شهر فبراير إذ تخطى حينها نحو 1950 جنيها.