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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الذهب
الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الملايين من المصريين يوميا ، وخاصة الشباب المقبل على الزواج والراغب في بيع ما لديه من ذهب، إذ يقع  عيار 21 في دائرة الأكثر بحثا.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة لليوم الرابع على التوالي إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 1850 جنيها كأقل سعر ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,594 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب اليوم

400 جنيه 

وأما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم 14800 جنيه كأقل قيمة مقارنة بأعلى سعر له الأيام الماضية وهو 15200 جنيه بفارق 400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية، محل اهتمام المقبلين على الزواج، إذ سجل سعر جرام من العيار الأكثر انتشارا بدون مصنعية نحو 1860 جنيها للشراء، فيما يصل سعر الجرام بالمصنعية بداية من 1950 جنيها فيما فوق وفقا للمشغولات والحلي الملحقة بها.

الذهب عيار21 الآن

ويسعى الغالبية إلى معرفة أحوال وسعر عيار 21 هو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية  إذ سجل سعر الجرام نحو 1850 جنيها بدون مصنعية للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 الآن، هو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، إذ يبحث عنه الكثير قبل الإقبال على الشراء وكذلك والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب أو استبدال قديم بجديد، إذ سجل سعر الجرام نحو 1850 جنيها بدون مصنعية للبيع.

الذهب 

سعر الذهب اليوم مباشر

وعن سعر الذهب مباشر اليوم الإثنين، فيقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24
سعر عيار 24 اليوم الإثنين: 2,126 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين: 1,860 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 18 : 1,594 جنيه.

سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 14 : 1,240 جنيه.

سعر الجنيه 
بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الإثنين عيار 24 : 14880 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24
بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الإثنين عيار 24 : 1,883 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي،ليسجل  سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,883.97 دولار.

يذكر أن سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام وصل إلى مستويات متقدمة في وقت سابق من شهر فبراير إذ تخطى حينها نحو 1950 جنيها.

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