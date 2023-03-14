أنشطة فنية ومحاضرات تعليمية بقصر ثقافة الطور

نفذ قصر ثقافة الطور اللقاء الاسبوعي لأدباء نادي الأدب المركزي بجنوب سيناء، بعنوان “السرد والقصة القصيرة”.

واستقبل القصر المدرسة الثانوية الفندقية بطور سيناء في زيارة ميدانية، تم عمل خلالها محاضره بعنوان "اليوم العالمى للمراه" حاضرها الدكتوره لوزه عبد الله، تحت اشراف نجاح عبد الرحمن.

كما قام قصر الثقافة بعمل ورشه رسم وتلوين باستخدام "الورق الابيض، القلم الرصاص، اقلام الالوان"، بمناسبه يوم المرأة المصرية خلال زيارة المدرسه الثانويه الفندقيه بمدينة الطور اشراف سناء محمد عبد العظيم.



وفي مكتبة الطفل بقصر الثقافة تم تنفيذ سرد قصص بعنوان "عائلة خالية من الإدمان" تأليف فاطمة المعدولا، تقديم محمد عبد العظيم.

وتم عمل محاضره بعنوان "دور المراه فى التأهيل الثقافى فى المجتمع " اشراف نجاح عبد الرحمن حاضرها حسن الامام باحث اطلس بالمعاش.

كما تم تنفيذ محاضره بعنوان "المراة المصريه جوهرا ومضمونا"،حاضرها الدكتور أحمد بدير بمعهد فتيات الطور الأزهرى، تحت اشراف احمد سعيد.

محاضرات تثقيفية بقصر ثقافة الطور

تم عمل ندوة ثقافيه بعنوان "المرأة البدايه ودورها في الحفاظ علي الحرف والتراث البدوى"، بمناسبه اعياد المرأة ويوم المرأة العالمي ادارها ابو السعود ابو الفتوح، حاضرها هدى منسي، ونهى الحسيني، وفي نفس السياق تم عمل ورشه اعاده تدوير بعنوان "كارت معايده بمناسبه عيد الأم" تدريب هدير حسن عطيه.

وفي جانب اخر ورشه رسم بعنوان "الحاره المصريه في رمضان" تدريب وفاء عبدالفتاح "باستخدام "الورق الابيض، القلم الرصاص، اقلام الالوان"، اتي ذلك في زيارة لمدرسه الزهور ثانوى بنات



قصر ثقافة الطور يحتفي بيوم الشهيد

قام قصر ثقافة الطور بعمل أنشطة عديدة في ذكري احياء يوم الشهيد، حيث تم عمل محاضره بعنوان "يوم الشهيد" حاضرها الاستاذ ممدوح الحصرى، وفي نفس السياق نفذت محاضره بعنوان "مهارات القراءه الصحيحه للاطفال" ضمن نشاط نادى ادب الطفل المدرج اشراف سناء محمد عبد العظيم في زياره لمدرسه عمرو شكرى الاعدادية بمدينة الطور، كما تم عمل ورشه رسم وتلوين بعنوان "يوم الشهيد" باستخدام "اقلام الرصاص، الالوان، الورق الابيض"، تحت اشراف سناء محمد عبد العظيم، وفي جانب اخر بمكتبه القصر تم عمل محاضرة بعنوان " يوم الشهيد" حاضرها الاستاذ عبد الله حلمى، تحت اشراف نجاح عبد الرحمن، وضمن نشاط الشؤون الثقافيه المدرج، تم تنفيذ محاضره بعنوان "فضل الشهيد" حاضرها د.احمد بدير تحت اشراف احمد سعيد بالمعهد الأزهرى بنين بمدينة طور سيناء.