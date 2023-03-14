صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

في جريمة صادمة من نوعها، أنهت طفلة عمرها 3 سنوات فقط حياة شقيقتها البالغة من العمر 4 سنوات داخل منزلهما الواقع في ولاية تكساس بأمريكا.

وقالت الشرطة الأمريكية عبر تطبيق “تويتر”، إن الطفلة أنهت حياتها شقيقتها عن طريق الخطأ باستخدام سلاح نصف آلي، وذلك ضمن الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.

ووفقا لما أكدته شبكة “سكاي نيوز”، منذ قليل، فقد أوضح المسؤول في شرطة هاريس- الواقعة بضواحي هيوستن- “إد جونزاليس” أن الطفلة استطاعت الوصول إلى سلاح نصف آلي.

وتابع في تفاصيل كشفه للجريمة الصادمة أن أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعا نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثة هامدة.

جريمة صادمة بأمريكا

وأشار المسؤول في شرطة هاريس إلى أن ما حصل يشكل حادثا مأساويا جديدا ناجما عن تمكّن طفلة من الوصول إلى سلاح وإنهاء حياة شقيقتها بوجود شخص ثالث بنفس الشقة.

ويوجد حوالي 400 مليون قطعة سلاح في نطاق التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، حيث يحوز شخص بالغ من كل 3، سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش بالغ في كل منزل يحوي سلاحا.

ووفقا لموقع "جن فايولنس أركايف" الإلكتروني، سُجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الفائت، نصفهم انتحارا والنصف الآخر جراء التعرض للقتل أو لحوادث أو لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس، كما تعتبر تكساس إحدى الولايات الأميركية، التي يسهل حيازة سلاح فيها.