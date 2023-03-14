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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

صدى البلد

أطلق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، العديد من الرسائل المهمة، عبر برنامج “ملك وكتابة”، على قناة “الأهلي”، أمس الأثنين.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: “الجميع يتحدث أننا بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم، على الرغم من أن كل المباريات اللي هربت مننا، إذا لم يدخل بنا أهداف؛ لكنا فزنا بها”.

وتابع مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي: “الأهلي ليست لديه سيولة مالية وهذه المفاجأة، نريد الحصول على أموالنا وحقنا لكي نستطيع العمل”.

وأضاف: “لا توجد سيولة، نعم الرعاية تخطت حاجز الـ  2 مليار جنيه، لكن هذا في 4 سنين؛ ما يعني 500 مليون في السنة، والنادي مصاريفه أكتر من مليار”.

وأكمل: “أنا بحط إيدي في جيبي؛ مش بلاقي، مش عارف آخد مستحقاتي، الجمهور يقول بُخل، وهو عكس ذلك، ساعات بتوجد مصاريف ليس لها مبرر”.

واستطرد: “يعقوبو أول لاعب أجنبي تعاقدنا معه ولكن فشلت الصفقة بسبب الكشف الطبي، لو كان اجتاز الكشف كانت اتحلت مشكلة المهاجم”.

وواصل حديثه: “دخلنا في صفقة موليكا وأصبحنا 20 يوما نتواصل مع نادي بشكتاش، وكنا نعمل على لاعب برازيلي آخر”.

وأوضح: “هناك أشخاص دخلت تبوظ الصفقة بعد الاتفاق، وفجأة اللاعب ووكيله قدموا طلبات غير منطقية (700 ألف دولار) عمولة، لا أحد يقدر أن يضغط عليا لأن أنا محتاج لاعب”.

تحرك عاجل لـ الأهلي 

واختتم: “لا بد من التحرك الفوري حالا، ونطلب لجنة من الكاف ولجنة من الفيفا لمراقبة اللعب النظيف في ماتش صن داونز و الهلال السوداني يوم السبت القادم”.

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