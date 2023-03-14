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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الثلاثاء 14-3-2023، العديد من المباريات المهمة، والتي يأتي على رأسها مباراتي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي ولايبزيج، وإنتر ميلان ضد بورتو.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد لايبزيج - 10 مساءً - بي إن سبورت.

إنتر ميلان ضد بورتو - 10 مساءً - بي إن سبورت.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية

النصر ضد أبها - 4.30 مساءً - قناة أس أس سي.

الهلال ضد الفتح - 8 مساءً - قناة أس أس سي.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

المحرق البحريني ضد السيب العماني - 5.30 مساءً.

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