مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الثلاثاء 14-3-2023، العديد من المباريات المهمة، والتي يأتي على رأسها مباراتي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي ولايبزيج، وإنتر ميلان ضد بورتو.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد لايبزيج - 10 مساءً - بي إن سبورت.

إنتر ميلان ضد بورتو - 10 مساءً - بي إن سبورت.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية

النصر ضد أبها - 4.30 مساءً - قناة أس أس سي.

الهلال ضد الفتح - 8 مساءً - قناة أس أس سي.

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

المحرق البحريني ضد السيب العماني - 5.30 مساءً.