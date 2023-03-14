عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

صدى البلد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية  تعاملات اليوم الثلاثاء داخل سوق العبور للجملة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

سجل سعر كيلو الطماطم 4 و 6.5 جنيه  والبصل فتراوح بين 4 و 6 جنيهات للكيلو و البصل بين 15 و 15 جنيه للكيلو و االكوسة بين 3.5 و 5.5 جنيه للكيلو.

 

الباذنجان و الفلفل
 

وصل سعر كيلو الجزر بدون عروش إلي 2.5 و 5.5 جنيه و الفاصوليا بين 19 و 25 جنيه للكيلو والباذنجان البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيها للكيلو و الباذنجان الرومي بين 3.5 و 5.5 جنيها للكيلو والباذنجان الأبيض  بين 4 و 6 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي البلدي بين 8 و 12 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي بين 10 و 14 جنيه للكيلو و الفلفل الألوان فوصل لنحو 19 و 27 جنيه للكيلو.
 

الملوخية والخيار
 

بلغ سعر كيلو الملوخية 4 و 7 جنيهات و الخيار الصوب بين 5 و 8 جنيهات، أما الخيار البلدي فقد وصل لنحو 3.5 و 5.5 جنيه و البسلة بين 12 و 16 جنيها للكيلو والسبانخ بين 5 و7 جنيهات والقلقاس بين 4 و 7 جنيهات للكيلو.

الثوم والبطاطا
 

وسجل سعر كيلو البطاطا بين 3.5 و 6.5 جنيه للكيلو و الثوم بين 5 و  8 جنيهات للكيلو و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو و البنجر بين 2 و 4 جنيهات للكيلو.
 

أسعار الفاكهة 
 

وعلي سياق متصل وصل سعر الفاكهة لدرجات مستقرة داخل سوق العبور علي مختلف الأصناف.
 

سعر البرتقال
 

بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي حوالي 3.5 و 5.5 جنيه للكيلو و البرتقال السكري تراوح بين 4 و 6.5 جنيه للكيلو و البرتقال أبو سرة بين 4.5 و 7.5 جنيه للكيلو و النارنج بين 2 و 4 جنيهات.
 

سعر اليوسفي
 

وصل سعر كيلو اليوسفي نحو 5 و 11 جنيه و كيموكوات بيت 9 و 15 جنيه للكيلو والجريب فروت بين 7 و 15 جنيه للكيلو و الليمون الحلو بين 5 و11 جنيه للكيلو والليمون البلدي بين 6 و 12 جنيها للكيلو و الليمون الأضاليا بين 3 و4 جنيه للكيلو .

سوق العبور اسعار الخضروات الخضروات سعر الفاكهة السبانخ الفاكهه سعر كيلو الطماطم الفاصوليا الفلفل الرومي البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الهلال يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ الأهلي وصن داونز بانتصار عريض في البطولة العربية

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

ترشيحاتنا

السعودية تفتح أكبر سدودها بسبب الأمطار.. تفاصيل

الأرصاد تفجر مفاجأة سارة عن حالة الجو في رمضان .. فيديو

لقاء بايدن وسوناك.. هذا ما قالاه عن أوكرانيا والصين

هل ابني صاحب العشر سنوات يصوم نهار رمضان.. علي جمعة يرد

سعر ام جي 6 الجديدة في مصر |صور

قبل أيام من انتهائه.. تطورات جديدة في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ