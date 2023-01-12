لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص يومية - على وجه التحديد فواكه وثلاث خضروات - لديهم خطر أقل بنسبة 12 في المائة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10 في المائة ، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 35 في المائة .

وذلك مقارنة بالأشخاص الذين أكلوا وجبتين فقط في اليوم، "الحصة" هي نصف كوب من أي خضروات أو فواكه ، أو كوب كامل من سلطة الخضار.

وتحصل على نفس الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة في كليهما ، لكن الخضروات تحتوي على سعرات حرارية وسكر أقل قليلاً من الفواكه ، وهذا هو السبب في أن الإرشادات توصي عمومًا بمستويات استهلاك أعلى قليلاً للخضروات.