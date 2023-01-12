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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

الفاكهة
الفاكهة

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص يومية - على وجه التحديد فواكه وثلاث خضروات - لديهم خطر أقل بنسبة 12 في المائة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10 في المائة ، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 35 في المائة .

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أهمها صحة القلب.. احرص على تناول طفلك هذه الفاكهة

وذلك مقارنة بالأشخاص الذين أكلوا وجبتين فقط في اليوم، "الحصة" هي نصف كوب من أي خضروات أو فواكه ، أو كوب كامل من سلطة الخضار. 

وتحصل على نفس الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة في كليهما ، لكن الخضروات تحتوي على سعرات حرارية وسكر أقل قليلاً من الفواكه ، وهذا هو السبب في أن الإرشادات توصي عمومًا بمستويات استهلاك أعلى قليلاً للخضروات.

فواكة خضروات امراض القلب الفيتامينات الكمية اليومية للخضروات والفاكهة

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