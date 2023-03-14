عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر هذه العلامة في الساق .. دليل على الإصابة بمرض خطير

صدى البلد

يلعب  الكبد دورًا مهمًا في التخلص من السموم من الجسم واستقبال الدهون والبروتينات والكربوهيدرات ويعمل أيضًا على تخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن.

 علاوة على ذلك ، من المعروف أن الكبد  ينتج ويخرج الصفراء داخل وخارج الجسم على التوالي ، بينما يصنع أيضًا بروتينات البلازما ، مثل الألبومين وعوامل التخثر. لذلك ، عندما يعاني الكبد ، يمكن أن يعطي الضوء للعديد من الأعراض.

الصحة: إجراء 1458 عملية زراعة كبد وكلى خلال العام الماضي

تصيب نصف سكان العالم.. استشاري كبد وجهاز هضمي يوضح مخاطر جرثومة المعدة..فيديو

ما هو مرض الكبد الدهني؟

كما هو معروف ، فإن الكبد هو أكبر عضو داخلي في الجسم. يحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد لأسباب مختلفة.

تعد الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها

يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى عدة أعراض. - آلام في البطن أو الشعور بالامتلاء - غثيان أو فقدان الشهية أو فقدان الوزن - اصفرار الجلد وبياض العينين - انتفاخ البطن والساقين - التعب والارتباك الذهني. - ضعف


كيف يؤثر مرض الكبد الدهني على المشي

من بين نوعي مرض الكبد الدهني ، يُقال إن مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو أحد أحدث عوامل الخطر الوعائي للأمراض العصبية ، وفقًا لموقع Express.co.uk .. يمكن أن يؤثر الكبد غير الصحي الذي يكافح من أجل أداء وظيفته على وظائف مختلفة في الجسم وتؤدي إلى تغيرات في السلوك والمزاج والكلام والنوم والطريقة التي يتحرك بها الشخص. ومع ذلك ، فإن التغييرات في أسلوب المشي يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهني.

على الجانب الآخر يعد اثنان من أكثر التغييرات شيوعًا في مسيرة مريض مرض الكبد الدهني هما طريقة المشي  والميل إلى السقوط ، وفقًا لـ Liver Trust مع مشية متقطعة ، مما يعني أن المشي غير منسق.

كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك؟

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ، من المهم للغاية اختيار نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

المصدر : موقع Express.co.uk

الكبد الدهني مرض الكبد الدهني الدهون المتراكمة إصفرار الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

موضوعات متعلقة

أقوى مضاد حيوي ومكمل غذائي.. نوع شائع من البذور يتجاهله الملايين

نشرة المرأة|علامات تنتشر في الجسم تكشف إصابتك بأمراض قاتلة.. في 14 يوما أسرع.. رجيم لنحت قوامك

مفعولها سريع ..عشبة خارقة تعزز الرغبة فى العلاقة الحميمة وتحافظ على صحة القلب

يتجاهلها الملايين .. علامات تنتشر في الجسم تكشف إصابتك بأمراض فتاكة

بدون مسكنات.. أسرع طرق للتقليل من تقليل الألم والتشنجات العضلية

في 14 يوما.. أسرع رجيم لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة

يتجاهلها الكثير ..وجبة خفيفة على الغداء يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في أيام

تفسد بسرعة.. أطعمة احذري تخزينها في الثلاجة

ترشيحاتنا

انهيار سيليكون فالي يكشف خطأ ترامب

مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

اوعوا تصيفوا.. الأرصاد تكشف حالة جديدة من التقلبات الجوية ذروتها اليوم

مرض غامض يصيب دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين والسبب مجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ