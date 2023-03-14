احذر هذه العلامة في الساق .. دليل على الإصابة بمرض خطير

يلعب الكبد دورًا مهمًا في التخلص من السموم من الجسم واستقبال الدهون والبروتينات والكربوهيدرات ويعمل أيضًا على تخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن.

علاوة على ذلك ، من المعروف أن الكبد ينتج ويخرج الصفراء داخل وخارج الجسم على التوالي ، بينما يصنع أيضًا بروتينات البلازما ، مثل الألبومين وعوامل التخثر. لذلك ، عندما يعاني الكبد ، يمكن أن يعطي الضوء للعديد من الأعراض.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

كما هو معروف ، فإن الكبد هو أكبر عضو داخلي في الجسم. يحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد لأسباب مختلفة.

تعد الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها

يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى عدة أعراض. - آلام في البطن أو الشعور بالامتلاء - غثيان أو فقدان الشهية أو فقدان الوزن - اصفرار الجلد وبياض العينين - انتفاخ البطن والساقين - التعب والارتباك الذهني. - ضعف



كيف يؤثر مرض الكبد الدهني على المشي

من بين نوعي مرض الكبد الدهني ، يُقال إن مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو أحد أحدث عوامل الخطر الوعائي للأمراض العصبية ، وفقًا لموقع Express.co.uk .. يمكن أن يؤثر الكبد غير الصحي الذي يكافح من أجل أداء وظيفته على وظائف مختلفة في الجسم وتؤدي إلى تغيرات في السلوك والمزاج والكلام والنوم والطريقة التي يتحرك بها الشخص. ومع ذلك ، فإن التغييرات في أسلوب المشي يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهني.

على الجانب الآخر يعد اثنان من أكثر التغييرات شيوعًا في مسيرة مريض مرض الكبد الدهني هما طريقة المشي والميل إلى السقوط ، وفقًا لـ Liver Trust مع مشية متقطعة ، مما يعني أن المشي غير منسق.

كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك؟

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ، من المهم للغاية اختيار نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

المصدر : موقع Express.co.uk