عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على آخر تطورات حالة شيكابالا.. تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق،  تطورات الحالة الصحية لـ محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

 آخر تطورات حالة شيكابالا

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا حس بأعراض شبه فيروس كورونا بعد مباراة الزمالك والترجي في تونس، أجرى فحوصات طبية، أظهرت الالتهابات الزيادة الموجودة في جسمه، ثم عمل مسحة خاصة بكورونا وجاءت سلبية، لكن حاليا يشعر كل الأعراض الخاصة بكورونا، ومن يومها شيكابالا لم يخرج من البيت".

وأضاف: "شيكابالا في الساعات الأخيرة تم الحصول منه على تحليل دم، ونسبة الالتهابات قلت ورجعت لطبيعتها".

وتابع ميدو: "شيكابالا حاسس إنه أفضل، لكن لازم ياخد وقته في العودة، الاستعجال ممكن يجيب نتيجة عكسية".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أنا كلمت شيكابالا وهو الحمد لله كويس وده اللي بأكده لأهله في أسوان وجماهير الزمالك".

شيكابالا ميدو الزمالك كورونا محمود عبد الرازق شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

ترشيحاتنا

الدواجن رخصت 20 جنيه| مواطنون ضد الغلاء: ارتفاع الأسعار يحدث دون مبرر

يعاملنا كـ«مستعمرة».. هجوم حاد من ابنة رئيس الحكومة الباكستانية على النقد الدولي

انهيار سيليكون فالي يكشف خطأ ترامب

مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ