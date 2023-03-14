تعرف على آخر تطورات حالة شيكابالا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، تطورات الحالة الصحية لـ محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

آخر تطورات حالة شيكابالا

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا حس بأعراض شبه فيروس كورونا بعد مباراة الزمالك والترجي في تونس، أجرى فحوصات طبية، أظهرت الالتهابات الزيادة الموجودة في جسمه، ثم عمل مسحة خاصة بكورونا وجاءت سلبية، لكن حاليا يشعر كل الأعراض الخاصة بكورونا، ومن يومها شيكابالا لم يخرج من البيت".

وأضاف: "شيكابالا في الساعات الأخيرة تم الحصول منه على تحليل دم، ونسبة الالتهابات قلت ورجعت لطبيعتها".

وتابع ميدو: "شيكابالا حاسس إنه أفضل، لكن لازم ياخد وقته في العودة، الاستعجال ممكن يجيب نتيجة عكسية".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أنا كلمت شيكابالا وهو الحمد لله كويس وده اللي بأكده لأهله في أسوان وجماهير الزمالك".