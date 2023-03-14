لجنة خبراء الطاقة المتجددة للدول العربية تناقش استراتيجية الهيدروجين الأخضر

تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها السادس عشر يومي 14و 15 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويشارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء العرب العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أهمية انعقاد هذا الاجتماع وعلى الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، ويأتي على رأسها الهيدروجين الأخضر حيث قامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع الحكومة الألمانية بالإعداد لهذه الموضوعات التي تحظى باهتمام المجلس خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وأضاف أن المناقشات تشمل أيضا والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر، وموضوع تحوَل الطاقة في المنطقة العربية والسيارات الكهربائية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، كما سيتم الاتفاق على موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يتم الاحتفال به سنويا يوم21 مايو.

