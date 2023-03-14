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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسرع من الأدوية.. مكون واحد في مطبخك يحرق الدهون ويخفض سكر الدم

صدى البلد

هل يمكن أن يساعد خل التفاح في فقدان الوزن وحرق الدهون العنيدة وخفض مستويات السكر في الدم، فقد لاحظ الباحثون أن استجابة الجلوكوز انخفضت بنسبة 31.4 في المائة عند تناول الخل.

وفقا لموقع “إكسبريس”، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جرعة محدودة من الخل قد أثرت بشكل كافٍ على استجابة نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص العاديين، وقد يساعد تجنب الكربوهيدرات المكررة والسكر في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يقول الدكتور موسلي إن الوجبة الخفيفة "المضادة للالتهابات" يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تشير الأبحاث البديلة إلى أن خل التفاح يمكن أن يساهم في فقدان الوزن بجانب ممارسة النشاط البدني، ويجب على أي شخص يأمل في تحقيق فقدان الوزن أن يحرق سعرات حرارية أكثر مما يستهلك في غضون يوم واحد.

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لا يحتوى خل التفاح على أي فيتامينات أو معادن، باستثناء كمية قليلة جدًا من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

وحذرت دراسة جديدة من أن النظام الغذائي الشهير "لفقدان الدهون" قد يأتي مع خطر "خطير" لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

على الرغم من إن خل التفاح يحتوي أيضًا على العديد من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، إلا أنه يُنصح أي شخص يعاني من أي مشكلة صحية معينة بالتحدث إلى طبيبه قبل إدخاله إلى نظامه الغذائي.

فقدان الوزن حرق الدهون خل التفاح مستويات السكر في الدم

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