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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تعويض الدفعة الواحدة
تعويض الدفعة الواحدة

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، والذي يصرف في حال عدم استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يمنح تعويض الدفعة الواحدة، إذا لم تتوفر شروط استحقاق المعاش في حال انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، كما يستحق الموظف أو العامل تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في حالتين هما:

- يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في حا انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش.

- يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ومن الحالات الأخرى التي يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة للموظفين والعاملين، جاءت كالتالي:

- بلوغ سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليه.

- هجرة المؤمن عليه.

- قيام الأجنبى بمغادرة البلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

- في حالة صدور حكم نهائي على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.

- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

- وفاة المؤمن عليه

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه، يصرف "تعويض الدفعة الواحدة" بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

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شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

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