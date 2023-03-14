تغير المناخ : سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق خلال ساعات

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن طقس اليوم الثلاثاء هو موعد مع ذروة التقلبات الجوية ، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحياناً على المناطق التالية "طابا – نويبع – دهب - شرم الشيخ - رفح – العريش - سانت كاترين -الطور - الغرقة – الزعفرانة - راس سدر - راس غارب - مرسى علم " .

سقوط الأمطار

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه يتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق.

وتابع قائلا :" وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق" .

نشاط الرياح

وأوضح “رئيس مركز معلومات تغير المناخ” أنه كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ، ويزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس منوها إلي أنه تنتهي ذروة تقلبات الطقس تماماً غداً الأربعاء وكأن شيء لم يحدث .



فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية من العام دائما ما تشهد تقلبات جوية وارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية أن أمس الإثنين شهد ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار مع كتل هوائية جنوبية قبل تتأثر البلاد مساء بمصادر كتل هوائية مختلفة شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض على سطح البحر المتوسط عملوا على سقوط الأمطار وعودة الأجواء الشتوية خلال فترات مساء أمس وحتى صباح اليوم الذي شهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات.

وأشارت إلى أن هناك فرصا لاستمرار سقوط أمطار اليوم الثلاثاء على بعض المناطق لا سيما السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والتي تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وقد يؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق بسيناء ومحافظة البحر الأحمر نتيجة الطبيعة الجبلية.