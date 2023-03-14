33 ألف قرص وحقنة مخدرة.. حبس شخص لحيازته حشيش وعقاقير مجهولة بالقاهرة

قررت نيابة جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و 32000 قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع وعدد 1000 حقنة مجهولة المصدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وكمية من مخدر الحشيش.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة "ملكه".. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 32000 قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع- عدد 1000 حقنة مجهولة المصدر- مبلغ مالى- هاتف محمول- كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.