عيار 18 يسجل 1633جنيها.. أسعار الذهب اليوم في الفترة المسائية

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 14-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,177 شراء 2,189 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,996 شراء 2,006 جنيهات
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,905 شراء 1,915 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,633 شراء 1,641 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,270 شراء 1,277 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,089 شراء 1,094 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الأونصة بيع 67,709 شراء 68,065 جنيها
الجنيه الذهب بيع 15,240 شراء 15,320 جنيها
الكيلو بيع 2,177,143 شراء 2,188,571 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.