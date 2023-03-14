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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 18 يسجل 1633جنيها.. أسعار الذهب اليوم في الفترة المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 14-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,177 شراء 2,189 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,996 شراء 2,006 جنيهات

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,905 شراء 1,915 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,633 شراء 1,641 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,270 شراء 1,277 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,089 شراء 1,094 جنيها

 

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الأونصة بيع 67,709 شراء 68,065 جنيها
الجنيه الذهب بيع 15,240 شراء 15,320 جنيها
الكيلو بيع 2,177,143 شراء 2,188,571 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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