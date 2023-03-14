عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعرفي إزاي تختاري شريك الحياة والوقت المناسب للزواج

صدى البلد

قالت الدكتورة إيمان جمال مؤلفة كتاب “منزل مليئ بالفراولة” ؛ إن من الجيد أن تكون المرأة عاملة لكن هذا لايعني أنها تقوم بدور الرجل والمرأة  فذلك ليس من دورها  بل من الأفضل أن كل من الزوج والزوجة يقوم بواجباته تجاه الأخر حتى لا يحدث خلل بالأسرة والمجتمع  . 

وأضافت إيمان جمال خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ؛ أن الماديات من أهم الأشياء لكنها ليست كل شئ فلابد أن تنظر المرأة للتربية والمستوى الأجتماعي والمادي ونسبة التوافق مع شريك الحياة حتى لاتتحول فكرة إختيار الشريك إلى زواج وخلاص .

 وتابعت أن من العوامل الهامة التي يجب مراعتها قبل الزواج التأكد من الوزن السليم ونسبة الدهون في الجسم قبل الزواج  ثم يتم التفكير وتحديد الأنجاب بعد الزواج بفترة أو الأنجاب مباشرة بعد الزواج ؛ مشيرة إلى أن هناك فكرة شائعة أن الذهاب لطبيب النساء قبل الزواج " عيب "  وهذا غير صحيح ؛ مشيرة إلى  أن من المفضل زيارة اخصائي نفسي للتعرف على الرغبات بشكل أوضح أو لعلاج مشكلة منذ فترة المراهقة أو في حال أن الوالدين كانوا منفصلين.

الوقت المناسب مرأة شائعة مراهقة الزوج والزوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

تفاصيل إيداع طفلين بدار رعاية في المنوفية.. وعزة مصطفى تشكر موقع صدى البلد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 14-3-2023

البيت الأبيض: إسقاط مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية عمل غير مسئول

تزوج "سوسن بدر" صديقة أمه..من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ | صور

بعد فشل الرجال.. روسيا تجند السجينات للحرب

قبل شهر رمضان.. قوافل الداخلية تلبي طلبات أهالينا بشمال سيناء| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. احترس من تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك

عشان رمضان .. طرق اكتشاف التمر الفاسد من الجيد

طريقة عمل دجاج محشي بخلطة الأرز

تزوج 4 ستات بـ 5 آلاف جنيه| مريم للقاضي: هكذا أغراني فسقطت في المستنقع

فيديو

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

إعلان عاجل من العالم الهولندي بشأن التنبؤ بزلازل جديدة مدمرة.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ