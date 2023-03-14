أعرفي إزاي تختاري شريك الحياة والوقت المناسب للزواج

قالت الدكتورة إيمان جمال مؤلفة كتاب “منزل مليئ بالفراولة” ؛ إن من الجيد أن تكون المرأة عاملة لكن هذا لايعني أنها تقوم بدور الرجل والمرأة فذلك ليس من دورها بل من الأفضل أن كل من الزوج والزوجة يقوم بواجباته تجاه الأخر حتى لا يحدث خلل بالأسرة والمجتمع .

وأضافت إيمان جمال خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ؛ أن الماديات من أهم الأشياء لكنها ليست كل شئ فلابد أن تنظر المرأة للتربية والمستوى الأجتماعي والمادي ونسبة التوافق مع شريك الحياة حتى لاتتحول فكرة إختيار الشريك إلى زواج وخلاص .

وتابعت أن من العوامل الهامة التي يجب مراعتها قبل الزواج التأكد من الوزن السليم ونسبة الدهون في الجسم قبل الزواج ثم يتم التفكير وتحديد الأنجاب بعد الزواج بفترة أو الأنجاب مباشرة بعد الزواج ؛ مشيرة إلى أن هناك فكرة شائعة أن الذهاب لطبيب النساء قبل الزواج " عيب " وهذا غير صحيح ؛ مشيرة إلى أن من المفضل زيارة اخصائي نفسي للتعرف على الرغبات بشكل أوضح أو لعلاج مشكلة منذ فترة المراهقة أو في حال أن الوالدين كانوا منفصلين.