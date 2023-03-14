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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل إيداع طفلين بدار رعاية في المنوفية.. وعزة مصطفى تشكر موقع صدى البلد

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

كشفت سهام صبري، مدير الأسرة والطفولة، ورئيس فريق التدخل السريع بمحافظة المنوفية، تفاصيل تلقي بلاغ يفيد بوجود طفلين بدون طعام، ويعيشان في شقة سكنية بمفردهما على البلاط.

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وقالت سهام صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد التحقق من البلاغ؛ تم إيداع الطفلين (11 عامًا و12 عامًا)، إحدى دور الرعاية في المنوفية، لافتة إلى أن الطفلين لا يعلمان شيئًا عن والدهما، كما أن الأم كانت تعيش معهما وتركتهما، ولا يعلمان عنها شيئًا.

 

الشكر لموقع صدى البلد الإخباري

 

فيما وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر لموقع صدى البلد الإخباري على الاهتمام بنشرة المشكلة، والتي وجدت تعاملا سريعا من قبل محافظ المنوفية.

 

وفي ذات السياق، وجّهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر لأهالي المنوفية الذين قاموا بمساعدة الطفلين؛ من خلال تقديم طعام، وأغطية لهما، ومساعدتهما حتى توجيه محافظ المنوفية بنقل الطفلين إلى دار رعاية.

 

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