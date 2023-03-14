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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار النمسا يبحث مع سفراء أمريكا اللاتينية التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات البيئية

مستشار النمسا
مستشار النمسا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم أن بلاده ترغب في تكثيف شراكتها وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أمريكا الجنوبية خاصة في مجالات الطاقة والتقنيات البيئية أو الرقمنة.

وقال المستشار النمساوي، في تصريحات اليوم الثلاثاء بعد استقباله لسفراء أمريكا اللاتينية، إن النمسا تعتبر نفسها مدافعة عن أمريكا اللاتينية في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المستشار أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي توفر "فرصًا هائلة" في جهود أوروبا لتقليل التبعية لدول معينة، لافتا إلى أنه ينبغي تعزيز الشراكة "على جميع المستويات"، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للنمسا من خلالها تنويع الأسواق وإنشاء سلاسل توريد جديدة على المدى الطويل.

حضر الاجتماع ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا وعدد من رجال الأعمال وقيادات الغرف التجارية.

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