بسبب الحرب.. أوكرانيا تقفز إلى ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم

نشرت صحيفة "تسايت" الأسبوعية الألمانية اليوم الثلاثاء تقريرا قالت فيه، إن واردات الأسلحة الأوروبية تضاعفت في عام 2022. وذلك منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زادت واردات الأسلحة الأوروبية بنسبة 93٪ على أساس سنوي في عام 2022.

كما قفزت أوكرانيا لتصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في عام 2022. حيث شكلت أوكرانيا 31٪ من واردات الأسلحة الأوروبية و 8٪ من تجارة الأسلحة العالمية.

ويُظهر التقرير أن واردات أوكرانيا من الأسلحة في عام 2022، بما في ذلك التبرعات الغربية، كانت أكثر من 60 ضعف ما كانت عليه في العام السابق.

وقال التقرير، إن زيادة الإنفاق العسكري في دول أوروبية أخرى مثل بولندا والنرويج عززت أيضًا واردات الأسلحة. حيث يتوقع معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام زيادات أخرى في الإنفاق العسكري.

كما أن معظم الأسلحة التي سلمها الغرب إلى أوكرانيا هي أسلحة مستعملة، منها 230 نظام مدفعي بعيد المدى من الولايات المتحدة، و 280 عربة مدرعة من بولندا، و 7000 صاروخ مضاد للدبابات من المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق المرتفع على الأسلحة في أوروبا عام 2022 هو اتجاه استمر لعدة سنوات. وفي وقت مبكر من عام 2014، بدأت الدول الأوروبية في إعادة التسلح.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت واردات الأسلحة الأوروبية بنسبة 47 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، في حين انخفضت مبيعات الأسلحة العالمية بنسبة 5 في المائة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.