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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهددات بنية الأسرة من منظور اجتماعي.. ندوة بمركز إعلام الخارجة

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بكلية الآداب بعنوان ( مهددات بنية الأسرة من منظور اجتماعى ).

 

وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار( سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك ) أدار اللقاء غادة بصيط محمد - مسئول الإعلام السكاني وتحت إشراف  أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

 

 حاضر في الندوة الدكتورة هند أشرف عباس - مدرس بكلية الآداب قسم علم اجتماع  حيث بدأت الندوة بتعريف الأسرة وأنواعها فهناك الأسرة الممتدة والأسرة النووية وهذا النمط يكثر فى الحضر عن الريف ثم تناولت وظائف الأسرة فهى تقوم بالتنشئة الاجتماعية والاشباع العاطفي والحماية لأفرادها.

 

وأوضحت الدكتورة هند المهددات الداخلية والخارجية التى تهدد الأسرة فالغضب والشك والنظرة المتشائمة وفقر المشاعر والتعسف فى طلب الحق والجدل والمناقشات العميقة من أهم الأسباب التى تهدد بنية الأسرية داخليا أما المهددات الخارجية فتتمثل فى تدخلات الأهل والظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار بعض الأفكار الغريبة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى والوسائل التكنولوجية التى تؤدى إلى عزلة اجتماعية كما أنها تعد أحد أسباب الطلاق حيث أن الطلاق يعتبر أهم مهدد لبنية الأسرة فهناك حالة طلاق كل ثانيتين وهذا معدل كبير خاصة وأن معظم الطلاق فى السنة الأولى من الزواج حيث أن مخاطر الطلاق تكمن فى تأثيره المباشر على الأطفال حيث يصبح الطفل حائر بين الأب والأم .

 

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وأكدت  أنه لا بد من الاختيار الجيد لشريك الحياة وكذلك تحمل المسئولية والتوعية والتدريب على أعباء الحياة الزوجية من خلال البرامج التى تقوم بها الدولة مثل برنامج مودة هذا بالإضافة إلى الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتخصيص وقت فى اليوم للتواصل مع أفراد الأسرة ومناقشهم فى حل مشكلاتهم.

 

وفى ختام الندوة أوصى الحضور بضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج لضمان انجاب أطفال أصحاء و سن قانون للمقبلين على الزواج لاجتياز تدريب يؤهلهم للحياة الأسرية و إصدار شهادة بذلك.

جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (6)
جانب من الندوه (6)
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