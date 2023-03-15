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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

أسعار العملات
أسعار العملات

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية والآسيوية، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء على مستوي البنوك التي تعمل داخل السوق المصري دون أي تغيير.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول سعر العملات لدرجات مستقرة أمام الجنيه .

تباين سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم


سعر الدولار


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع

العملات الأوروبية

سعر اليورو


وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.18 جنيه للبيع 


سعر الجنيه الإسترليني 


وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 37.52 جنيها للشراء  و37.66 جنيها للبيع


سعر الفرنك السويسري


بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.82 جنيها للشراء و 33.95 جنيها للبيع


العملات الأسيوية


وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 22.99 جنيها للشراء و 23.07 جنيها للبيع


سعر اليوان الصيني


بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.48 جنيها للشراء و 4.48 جنيها للبيع


العملات العربية


واستقرت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنوك حيث تضمنت


سعر الريال السعودي


بلغ سع الريال السعودي امام الجنيه امصري نحو 8.21 جنيها للشراء و 8.23 جنيها للبيع


الدينار الكويتي 


بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.52 جنيها للشراء و 100.87 جنيها للبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8,31 جنيها للشراء و 8.42 جنيها لليع

 

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