عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الماربل كيك بوصفة اقتصادية

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الماربل كيك بوصفة اقتصادية.

 

الماربل كيك:

المقادير
3 بيضة
كوب كبير سكر
ثلاث أرباع كوب زبدة ذائبة
كوب حليب
ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

الطريقة :
نخفق البيض مع الفانيلا والزيت والحليب والسكر على سرعة عالية في المضرب الكهربائي.


نضيف البيكنج بودر والملح والدقيق للخليط ونخلطه مرة أخرى بسرعة حتى يتجانس جيدا.
 

نقسم الخليط الى جزئين ونضيف الكاكاو وملعقة من الحليب الى أحدهما ونحرك جيدا حتى يتجانس.
 

ندهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق نصب نصف الخليط الأبيض في أسفل الصينية.
 

نضيف اليه خليط الكاكاو بعشوائية ونداخل الخليطين في بعضهما ومن ثم نسكب الخليط الأبيض المتبقي ونعيد تكرار العملية.
 

نخبز الكيك في فرن درجة 180 مشتعل من الأسفل فقط وعندما تنضج من الأسفل نشعل الحرارة العلوية حتى تأخذ لون ذهبي.

الماربل كيك ماربل كيك خليط الكاكاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

موسيماني.. هل يخلف فيريرا في الزمالك ؟ تفاصيل تكشف الحقيقة

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ رموش صناعية وفيلر.. نهال عنبر تثير الجدل من أمام الكعبة

بفستان ملفت.. هاجر أحمد تثير الجدل بسيارتها الفارهة

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

خطر على الصحة.. طبيب يحذر من تناول العصائر الملونة في رمضان

طقم ألماظ 4 قطع.. البلوجر عمرو راضي يثير غضب الجمهور بـهدية لخطيبته

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية

ترشيحاتنا

وانج يي.. تعرف على مهندس المصالحة بين السعودية وإيران

شوه جسد ابنه بطريقة وحشية من أجل 30 جنيها.. تفاصيل

في الزيارة الأولى بعد 3 أعوام.. ماذا سيدور بين بوتين والأسد بموسكو؟

بعد حادث البحر الأسود.. الكرملين: العلاقات مع أمريكا في حالة يرثى لها

السبب صادم.. المعمر اليمني ذي القرنين يودع الحياة عن 140 عاما

خبير يعدد فوائد تفعيل الرحلات المدرسية إلى المشروعات القومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الماربل كيك بوصفة اقتصادية

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

فيديو

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ