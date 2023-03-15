وسط تهديد بهجوم إرهابي.. النمسا تخلي مركز تسوق بعد دخول مسلح

أعلنت الشرطة النمساوية، في نبأ عاجل لها، أنه تم إخلاء مركز تسوق في مدينة جراتس جنوب شرقي البلاد، بعد دخول مسلح إليه.

وكانت شرطة فيينا، كثفت اليوم الأربعاء، الدوريات الأمنية المسلحة في مواقع حساسة بالعاصمة النمساوية ومنها الكنائس، اليوم الأربعاء، بعد أن تلقت وكالة المخابرات المحلية في البلاد معلومات تشير إلى تخطيط إرهابيين لشن هجوم.

وقالت شرطة فيينا على "تويتر"، "لا يمكن حاليا تقدير المدة التي ستستمر فيها هذه الحماية المشددة للمواقع".

وأضافت أنه إذا أمكن تضييق نطاق التهديد ليشمل موقعا معينا، ستصدر الشرطة تحذيرا على الفور.

وأوضحت الشرطة أنه ليس بإمكانها تحديد المدة التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات الأمنية.