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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو مجلس السيادة بالسودان يناقش تحديات التجارة الحدودية مع دول الجوار

عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

ناقش عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر أبوبكر حجر، كيفية تنفيذ إتفاقيات الحدود الموقعة بين الولايات الحدودية والولايات المتأخمة لها في الدول المجاورة.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم ، إن عضو مجلس السيادة اطلع لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري مع وزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، على التحديات التي تواجه التجارة الحدودية خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزيرة التجارة والتموين في تصريح صحفي، انه لا توجد عقبات كبيرة بشأن التجارة الحدودية، موضحة أن الأمر يحتاج إلى تجديد الإتفاقيات بين وزارة التجارة وولاة الولايات الحدودية.

وأشارت وزير التجارة والتموين إلى أهمية تسجيل تجار الحدود بما يمكن من التوقيع على البروتوكولات بين ولاة الولايات الحدودية ونظيراتها بدول الجوار بغرض تنشيط التجارة الحدودية وانسياب السلع بسهولة ويسر في المرحلة المقبلة.

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