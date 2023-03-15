عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغل حاجتها للمال.. السجن 3 سنوات لـ جامع خردة اعتدى على صغيرة ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

اسدلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، الستار اليوم الأربعاء،على متهم هتك عرض طفلة تبيع البقوليات بالسجن 3 سنوات .


ترجع احداث القضية التى نشرت صدى البلد تفاصيلها عندما قام جامع خردة فى بورسعيد باللهث وراء غرائزه مستغلا حاجة طفلة بريئة للمال أرسلتها والدتها لبيع كيس بقوليات لوالد زوجة المتهم القاطن فى نفس العقار السكني وهتك عرضها .

دهس 5 مواطنين في بورسعيد.. 5 سنوات سجنا لقيادته سيارته تحت تأثير المخدر

قاوموا شرطة زهور بورسعيد فعاقبتهم الجنايات بـ 41 سنة مشددة


هذا وقد وقعت الأحداث  يوم 29 من شهر 9 عام 2022،والتي بدائرة قسم الضواحي، فى محافظة بورسعيد والمتهم فيها ش ج ع ا ن، ويبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل جامع خرده، حيث هتك عرض المبني عليها د م ا م بالقوة، وذلك بعد أن استغل تواجدها بمسكنه لبيع كيس بقوليات، وقام بتقييد حركتها، وتكتيم فاهها وحسر ملابسها عنها، هاتكا عرضها حتى أمنى على جسدها، وذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ من العمر 18 عاما.

المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة بعامل في بورسعيد

إحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده في بورسعيد لمفتي الجمهورية


وقالت المجني عليها في التحقيقات بانها توجهت لمنزل المتهم لمحاولة بيع كيس من البقوليات له بناء على طلب من والدتها نظرا لعدم وجود أموال معهم، وتقابلت مع والد زوجته فقبل الشراء منها وطلب منها الدخول لغرفته للحصول على المبلغ المالي محل البيع وهو 10 جنيهات، وما ان دلفت بداخلها حتى قام المتهم بتقييد حركتها وكتم فاهها وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها، حتى أمني على جسدها فتركها وفرت هاربة الى والدتها.


وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الملابس الداخلية للمجني عليها "شرط" تحوي تلوثات منوية ثبت احتوائها للبصمة الوراثية للمتهم، وثبت بشهادة ميلاد المجني عليها أنها طفلة لم تبلغ من العمر 18،وثبت بمعاينة النيابة العامه لمسرح الواقعة وهي غرفة نوم المتهم، أنها بذات الوصف الوارد على لسان المجني عليها بالتحقيقات.

 


وعقب استماع هيئة المحكمة إلى الشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعي و مرافعة دفاع المتهم ومحامى المجنى عليها قضت جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما اسند اليه والزمته بان يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والزمته مصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد أخيار محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد النيابة العامة محكمة جنايات شهادة ميلاد صدى البلد هتك عرض طفلة تقرير الطب الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أسوأ الكوابيس.. الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بالبلاد

أحمد موسى: فخور بافتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

7500 وحدة جاهزة للتسليم.. سكن لكل المصريين أول كمبوند داخل المدن بالمنيا الجديدة

خالد ميري: نجاح جهود الإفراج عن أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ

دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يقود تشكيل نابولي أمام آينتراخت فرانكفورت

أحمد موسى لـ «الخارجية»: «كل سنة ورجال الدبلوماسية مشرفين مصر».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ