استغل حاجتها للمال.. السجن 3 سنوات لـ جامع خردة اعتدى على صغيرة ببورسعيد

اسدلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، الستار اليوم الأربعاء،على متهم هتك عرض طفلة تبيع البقوليات بالسجن 3 سنوات .



ترجع احداث القضية التى نشرت صدى البلد تفاصيلها عندما قام جامع خردة فى بورسعيد باللهث وراء غرائزه مستغلا حاجة طفلة بريئة للمال أرسلتها والدتها لبيع كيس بقوليات لوالد زوجة المتهم القاطن فى نفس العقار السكني وهتك عرضها .



هذا وقد وقعت الأحداث يوم 29 من شهر 9 عام 2022،والتي بدائرة قسم الضواحي، فى محافظة بورسعيد والمتهم فيها ش ج ع ا ن، ويبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل جامع خرده، حيث هتك عرض المبني عليها د م ا م بالقوة، وذلك بعد أن استغل تواجدها بمسكنه لبيع كيس بقوليات، وقام بتقييد حركتها، وتكتيم فاهها وحسر ملابسها عنها، هاتكا عرضها حتى أمنى على جسدها، وذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ من العمر 18 عاما.



وقالت المجني عليها في التحقيقات بانها توجهت لمنزل المتهم لمحاولة بيع كيس من البقوليات له بناء على طلب من والدتها نظرا لعدم وجود أموال معهم، وتقابلت مع والد زوجته فقبل الشراء منها وطلب منها الدخول لغرفته للحصول على المبلغ المالي محل البيع وهو 10 جنيهات، وما ان دلفت بداخلها حتى قام المتهم بتقييد حركتها وكتم فاهها وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها، حتى أمني على جسدها فتركها وفرت هاربة الى والدتها.



وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الملابس الداخلية للمجني عليها "شرط" تحوي تلوثات منوية ثبت احتوائها للبصمة الوراثية للمتهم، وثبت بشهادة ميلاد المجني عليها أنها طفلة لم تبلغ من العمر 18،وثبت بمعاينة النيابة العامه لمسرح الواقعة وهي غرفة نوم المتهم، أنها بذات الوصف الوارد على لسان المجني عليها بالتحقيقات.



وعقب استماع هيئة المحكمة إلى الشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعي و مرافعة دفاع المتهم ومحامى المجنى عليها قضت جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما اسند اليه والزمته بان يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والزمته مصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.