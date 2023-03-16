بـ 555 جنيها فقط..دلع نفسك واشتر أحدث smartwatch 

أطلقت شركة Boult Audio ساعة Drift Plus الذكية، التي تأتي بسعر معقول وتتنافس مع الساعات الذكية التي تقدمها علامات تجارية مثل Fire-Boltt و Noise و boAt.

تتميز ساعة Boult Audio Drift Plus بقرص مربع بإطار من سبائك الزنك وزر فعلي على الجانب الأيمن، وهي مقاومة للماء بفضل معيار IP68. تتميز الساعة الذكية بشاشة كبيرة بقياس 1.85 بوصة مع دقة عالية الدقة وذروة سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

على الصعيد الصحي ، تعمل Boult Audio Drift Plus بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم ، ومراقبة الدورة الشهرية. كما أنها يأتي مع تذكير بعدم الحركة والترطيب وشرب المياه. و تدعم أكثر من 100 وضع رياضي.

تتميز الساعة الذكية Boult Audio Drift Plus بميكروفون مدمج ومكبر صوت للمكالمات الصوتية عبر البلوتوث. يوجد دعم للمساعد الصوتي، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة. تحتوي الساعة الذكية على ميزات مريحة مثل التحكم في الموسيقى والكاميرا وتحديثات الطقس والإشعارات والعثور على هاتفي والمزيد. كما يأتي مع ألعاب مصغرة مدمجة.

تبلغ تكلفة Boult Audio Drift Plus 1499 روبية (أي ما يعادل 555 جنيه) . و يمكن شراء الساعة الذكية من الموقع الرسمي للعلامة التجارية و Flipkart.