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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث smartwatch بأقل من 500 جنيه

أحدث smartwatch بأقل
أحدث smartwatch بأقل من 500 جنيه

أطلقت شركة Fire-Boltt الهندية مؤخرًا ساعة ذكية جديدة تسمى Ninja Fit، والتي تتميز بتصميم فائق النحافة وشاشة عالية الدقة بقياس 1.69 بوصة.

وبحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني، تأتي الساعة مع العديد من الميزات، مثل الاتصال عبر البلوتوث والمساعدات الصوتية وميكروفون مدمج ومكبر صوت، كما تم تصميم الساعة الذكية لتوفر مظهرًا بسيطًا بفضل قرصها المربع وهيكلها النحيف بقياس 9.5 مليمتر، ما يجعلها خفيفة الوزن وأنيقة.

سعر ومواصفات الساعة الذكية Fire-Boltt Ninja Fit 

وبالنسبة للشاشة في ساعة Fire-Boltt Ninja Fit، تبلغ دقتها 240 × 280 بكسل وعمر بطارية يصل إلى 5 أيام، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة نشطًا.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الساعة Fire-Boltt Ninja Fit على ما يصل إلى 123 وضعًا للتمرين، بحيث تناسب مختلف الرياضات والتمارين. 

ويمكن للساعة مراقبة المعايير الصحية المختلفة مثل نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب وأنماط النوم، ما يجعلها مساعدًا صحيًا موثوقًا لمستخدميها.

تتضمن الساعة الذكية Fire-Boltt Ninja Fit أيضًا إشعارات ذكية تتيح للمستخدمين تلقي الإشعارات من هواتفهم الذكية مباشرة على الساعة.  

وتعتبر الساعة الذكية حاصلة على تصنيف IP68، ما يجعلها مقاومة للماء، ويمكن ارتداؤها أثناء السباحة أو الانخراط في الأنشطة المائية الأخرى.  

بالإضافة إلى ذلك، تتميز الساعة Fire-Boltt Ninja Fit بعناصر تحكم في الموسيقى والكاميرا، وتنبؤات بالطقس، وأجهزة ضبط الوقت، ومنبهات، ما يزيد من فائدتها الإجمالية.

تتوفر ساعة Fire-Boltt Ninja Fit بـ 6 ألوان مختلفة: الأزرق والأسود والبيج والأخضر والرمادي والأحمر، وتوجد بسعر 16 دولارًا (أي ما يعادل 480 جنيها مصريا تقريبا)، وهي متاحة للشراء على الموقع الرسمي للشركة.

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