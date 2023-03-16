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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورا

محافظ بورسعيد يقرر
محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورا

قرر اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورًا، وذلك للأسماء التي تم بحثها ودراستها في لجنة التظلمات بواسطة اللجان المختصة بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورا

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IMG-20230315-WA0090
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IMG-20230315-WA0089

وقال محافظ بورسعيد إن القرار جاء بناء على طلب الغرفة التجارية ببورسعيد، و نواب بورسعيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 

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وأكد محافظ بورسعيد على حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على التواصل الدائم مع المواطنين، والعمل على تلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالشكل الذي يتواكب مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، ويعزز المظهر الحضاري للمحافظة في شتى الصور.

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