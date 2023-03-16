سعر الذهب في مصر وعدد من الدول العربية اليوم الخميس 16-3-2023

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-3-2023 في مصر وعدد من الدول العربية، بعد ارتفاع سريعة ومتتالية متأثرة بأسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 بيع 2,194 شراء 2,217 عيار 22 بيع 2,011 شراء 2,032 عيار 21 بيع 1,920 شراء 1,940 عيار 18 بيع 1,646 شراء 1,663 عيار 14 بيع 1,280 شراء 1,293 عيار 12 بيع 1,097 شراء 1,109 الاونصة بيع 68,242 شراء 68,953 الجنيه الذهب بيع 15,360 شراء 15,520 الكيلو بيع 2,194,286 شراء 2,217,143

سعر الذهب في الكويت اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.95 دينار $61.71 سعر الذهب عيار 22 17.37 دينار $56.57 اسعار الذهب عيار 21 16.58 دينار $54.00 اسعار الذهب عيار 18 14.21 دينار $46.28 سعر الذهب عيار 14 11.05 دينار $36.00 سعر الذهب عيار 12 9.48 دينار $30.86 اسعار أوقية الذهب 589.35 دينار $1,919 اسعار جنيه الذهب 132.65 دينار $431.98 اسعار كيلو الذهب 18,950 دينار $61,711

سعر الذهب في الامارات اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي عيار 24 238.75 عيار 22 218.75 عيار 21 209.00 عيار 18 179.00 عيار 14 139.25 عيار 12 119.25 الاونصة 7,428 الجنيه الذهب 1,672 الكيلو 238,857

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 231.78 ريال $61.71 سعر الذهب عيار 22 212.46 ريال $56.57 اسعار الذهب عيار 21 202.81 ريال $54.00 اسعار الذهب عيار 18 173.84 ريال $46.28 سعر الذهب عيار 14 135.20 ريال $36.00 سعر الذهب عيار 12 115.89 ريال $30.86 اسعار أوقية الذهب 7,208 ريال $1,919 اسعار جنيه الذهب 1,622 ريال $431.98 اسعار كيلو الذهب 231,777 ريال $61,711

سعر الذهب في الجزائر اليوم

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 8,437 دينار $61.71 سعر الذهب عيار 22 7,734 دينار $56.57 اسعار الذهب عيار 21 7,382 دينار $54.00 اسعار الذهب عيار 18 6,328 دينار $46.28 سعر الذهب عيار 14 4,922 دينار $36.00 سعر الذهب عيار 12 4,218 دينار $30.86 اسعار أوقية الذهب 262,388 دينار $1,919 اسعار جنيه الذهب 59,060 دينار $431.98 اسعار كيلو الذهب 8,436,917 دينار $61,711

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