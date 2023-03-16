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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الذهب في مصر وعدد من الدول العربية اليوم الخميس 16-3-2023

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-3-2023 في مصر وعدد من الدول العربية، بعد ارتفاع سريعة ومتتالية متأثرة بأسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية 

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استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

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عكس باقي العملات.. سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في البنوك

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

عيار 24بيع 2,194 شراء 2,217
عيار 22بيع 2,011 شراء 2,032
عيار 21بيع 1,920 شراء 1,940
عيار 18بيع 1,646 شراء 1,663
عيار 14بيع 1,280 شراء 1,293
عيار 12بيع 1,097 شراء 1,109
الاونصةبيع 68,242 شراء 68,953
الجنيه الذهببيع 15,360 شراء 15,520
الكيلوبيع 2,194,286 شراء 2,217,143

سعر الذهب في الكويت اليوم 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.95 دينار$61.71
سعر الذهب عيار 2217.37 دينار$56.57
اسعار الذهب عيار 2116.58 دينار$54.00
اسعار الذهب عيار 1814.21 دينار$46.28
سعر الذهب عيار 1411.05 دينار$36.00
سعر الذهب عيار 129.48 دينار$30.86
اسعار أوقية الذهب589.35 دينار$1,919
اسعار جنيه الذهب132.65 دينار$431.98
اسعار كيلو الذهب18,950 دينار$61,711

سعر الذهب في الامارات اليوم 

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سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مارس 2023

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
عيار 24238.75
عيار 22218.75
عيار 21209.00
عيار 18179.00
عيار 14139.25
عيار 12119.25
الاونصة7,428
الجنيه الذهب1,672
الكيلو238,857

سعر الذهب في السعودية اليوم 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24231.78 ريال$61.71
سعر الذهب عيار 22212.46 ريال$56.57
اسعار الذهب عيار 21202.81 ريال$54.00
اسعار الذهب عيار 18173.84 ريال$46.28
سعر الذهب عيار 14135.20 ريال$36.00
سعر الذهب عيار 12115.89 ريال$30.86
اسعار أوقية الذهب7,208 ريال$1,919
اسعار جنيه الذهب1,622 ريال$431.98
اسعار كيلو الذهب231,777 ريال$61,711

سعر الذهب في الجزائر اليوم 

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 248,437 دينار$61.71
سعر الذهب عيار 227,734 دينار$56.57
اسعار الذهب عيار 217,382 دينار$54.00
اسعار الذهب عيار 186,328 دينار$46.28
سعر الذهب عيار 144,922 دينار$36.00
سعر الذهب عيار 124,218 دينار$30.86
اسعار أوقية الذهب262,388 دينار$1,919
اسعار جنيه الذهب59,060 دينار$431.98
اسعار كيلو الذهب8,436,917 دينار$61,711

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