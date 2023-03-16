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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عكس باقي العملات.. سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في البنوك

صدى البلد

حافظسعر الدولار اليوم الخميس -3-2023 على استقراره لليوم الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاعه عالميا.

وكان سعر الدولار عالميا ارتفع أمس مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بعد أن هوت أسهم بنك “كريدي سويس” عقب الكشف عن “نقاط ضعف” في تقاريره المالية.

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سعر الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم أيضا أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدولار اليوم 

سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر له اليوم الخميس سجلا 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، يليه سعر الدولار اليوم ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنوك:" كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق" 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل سعر الدولار اليوم  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
وفي أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الدولار اليوم  جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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