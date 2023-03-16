عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة مجمع إعلام الغردقة.. قومي المرأة بالبحر الأحمر يُنظم احتفالية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم الخميس، احتفالية المرأة المصرية تحت شعار " المرأة المصرية.. إيقونة نجاح"، بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية، بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر أن الاحتفالية تأتي في إطار الإحتفال بعيد المرأة المصرية، والذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، وذلك تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

وعلى هامش الحفل سوف يتم عرض العديد من الفقرات الفنية والغنائية، والتى تعبر عن تاريخ المرأة ودور المجلس القومي للمرأة في المجتمع، وذلك بمشاركة مجمع إعلام الغردقة ومديرية التربية والتعليم (مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة رواد المستقبل ومدرسة ليدرز ومدرسة صناع الحياة).

البحر الأحمر التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم المجلس القومى للمرأة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرار جمهورى بعزل قاض

موضوعات متعلقة

طاقة النواب: أغلب الصناعات تعتمد على الغاز والاكتشافات الجديدة تحقق الاكتفاء الذاتي

توعية طلاب مدارس ومعاهد الغردقة بأضرار البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة

توعية 1790 مواطنا خلال اليوم الأول في حملة «احميها من الختان» بسفاجا

يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالغردقة

مناطق فصل التيار الكهربائي بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء

تحت شعار «احميها من الختان»..تنفيذ أولى فعاليات حملة طرق الأبواب بمدينة الشلاتين

للعام الثالث على التوالى.. البحر الأحمر تحصد المراكز الأولى بـ التميز الحكومى

البحر الأحمر تعلن مد مهلة إنهاء طلبات التصالح ووضع اليد لمدة شهر

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونسيا

التفويت والغيابات الأبرز.. 5 عقبات تطارد الأهلي أمام القطن الكاميروني

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

مدبولي يتفقد أجهزة الري المحوري بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

المالية: إلزام 16 جهة بتطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

استدعت الشرطة.. قرد يتسبب في كارثة لأذن أمريكية والجيران يطلقون عليه النار

تصل أرباحها إلى 170 ألف جنيه فى الساعة.. من هي البلوجر ضحى العريبي؟

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ