بمشاركة مجمع إعلام الغردقة.. قومي المرأة بالبحر الأحمر يُنظم احتفالية اليوم

ينظم المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم الخميس، احتفالية المرأة المصرية تحت شعار " المرأة المصرية.. إيقونة نجاح"، بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية، بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر أن الاحتفالية تأتي في إطار الإحتفال بعيد المرأة المصرية، والذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، وذلك تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

وعلى هامش الحفل سوف يتم عرض العديد من الفقرات الفنية والغنائية، والتى تعبر عن تاريخ المرأة ودور المجلس القومي للمرأة في المجتمع، وذلك بمشاركة مجمع إعلام الغردقة ومديرية التربية والتعليم (مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة رواد المستقبل ومدرسة ليدرز ومدرسة صناع الحياة).