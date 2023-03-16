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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مدرسة سليمان وهدان ببحر البقر يستقبلون القافلة الثقافية

صدى البلد

واصلت القافلة الثقافية بالمدارس النائية جنوب بورسعيد  التعليمية تقديم باقة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة  بإقامة ورش فنية وندوات ومحاضرات  بعدد من مدارس جنوب بورسعيد حيث أقيمت محاضرة عن (دور الشباب فى تنمية المجتمع) بمدرسة سليمان وهدان الاساسية المشتركة بإدارة محمد حميـد وكيل المدرسة ألقتها إسراء العربى وتحدثت خلالها عن أن  للشباب دور كبير ومهم في تنميه المجتمع والمحافظه عليه ولا يقتصر دورهم على مجال محدد بل جميع المجالات المختلفة الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية والتنمويه ، وشباب اليوم هم رجال وقاده المستقبل وقد إهتمت الدولة بالشباب وأعطتهم فرصة للمشاركة في التنمية بمختلف القطاعات ، وقد دفعت بالكثير من الشباب في المواقع المهمة وذلك برعايه وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ، والشباب هم الركيزه الاساسية في تقدم وبناء كل مجتمع فهم ،  يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الافضل للمجتمع الذي يعيشون فيه ، ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على تقدم  المجتمع وحث الاخرين على المشاركة الفعاله في تقدمه ، كما أن روح المبادرة لدى الشباب والمنافسة الشريفه في الابداع والابتكار تشجعهم على اطلاق افكارهم وخلق مبادرات ومؤسسات وجمعيات في مختلف المجالات وكلها تساعد في تنميه المجتمع كل فيما يناسبه.
كذلك ترى الشباب في العمل التطوعي والخدمات العامه في المدن والريف والاحياء الشعبيه فمشاركتهم بالاعمال التطوعيه المختلفه قادره على بناء شخصياتهم وتساهم فى تعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم  ،  الشباب هم سلاح الامه وامالها وهم السد المنيع في مواجهه أى عدوان.

واعقب المحاضرة ورشة أشغال  فنية حيث  قام الأطفال بتصميم فانوس رمضان من الفوم   بالاضافة الى ورشة رسوم للاطفال  علي الورق ، ورسم  على الوجه نفذتها أ. منار نور الدين وسط مشاركه كبيره  من طلاب المدرسه الذين حرصوا علي المشاركه وابدعوا في الورش الفنيه بتقديم اعمال فنيه مميزة كما تم اعداد ورشة حكى بعنوان "اعرف بلدك"،  وتلاها فقرة  اكتشاف المواهب .


وفى ختام الفاعليات تم  التقاط الصور التذكاريه وسط فرحه الطلاب

والجدير بالذكر أن برنامج القوافل الثقافية جاء في سياق برنامج شامل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، يقام في جميع الفروع الثقافية التابعة لها  بهدف وصول المنتج الثقافى لجميع طوائف  المجتمع  لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية واكتشاف المواهب الفنية والادبية ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة  د. جيهان الملكي.

الري العرب السيسي الفن الفنان المنتج عيد اعمال فن المخ اجتماع التنمية دية ساسي

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