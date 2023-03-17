لنشر ٢.. اعرفها من لونها.. طبيبة تكشف عن زبدة لاتصلح تناولها ابدا

تلجأ الكثير من السيدات الي شراء الزبدة في هذه الايام قبل شهر رمضان .

وقد انتشرت صور علي السوشيال ميديا لزبدة بها لون أخضر



وقد رد الكثير علي المنشور أن هذه الزبدة بموسم البرسيم يعني أن الجاموسة تناولت برسيم جيدا .

وأكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري انها معلومات غير صحيحة وان الزبدة نوعين معروفين. الجاموسي. ودي لونها ابيض البقري لونها اصفر زبدة المعامل اصفر تكون كريمي جدا واشارت الي أن أي الوان اخري تسبب خلل أما في طريقة الصنع .

وقالت إن الزبدة يتم تصنيعها من اللبن وأي لون يمكن ان يكون من الأدوات المستخدمة في التصنيع تكون مثلا مش نظيفة او وجود فضلات اگل او لبن قديم في الأدوات او استخدام معالق او حلل ملوثه فحدث نمو فطري .

أما إذا تغير اللون بعد التصنيع يمكن ان تكون اختلطت الزبدة ببعض الماء فحدث ايضا نمو فطري او ان اللبن نفسه فمن الممكن ان يكون حيوان مصاب بأكتر من مرض سواء امراض بكتيرية في الضرع . وتسبب في التهابات سببها بكتيريا او حيوان مصاب بديدان الكبد او حصل تليف في قنوات اللبن في ضرع الحيوان نفسه.

كما يمكن أن يكون غش الزبدة ببعض المواد مثل لبن البودرة ..النشا ..الزيوت المهدرجة ..الدهون وغيره .



واضافت سماح " ليس هناك أساس من الصحة ان الزبدة الخضراء بسبب الحيوان تناول برسيم وان الزبدة الخضراء لايصلح تناولها ابدا.

واكدت ان الزبدة الوحيدة اللي لونها اخضر هي نوع من زبدة الشيا المصنعه من بذور الشيا ودي تستخدم كمادة تجميلية للشعر ونعومته ليس للأكل.