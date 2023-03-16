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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مستجدات أعمال تنفيذ الجسر الواقي بالحسينية

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والراد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  اجتماعا موسعا، لمناقشة مستجدات تنفيذ أعمال تجفيف الأرض لتنفيذ الجسر الواقي بمنطقة شمال الحسينية والطريق الدائرى،  وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات و تجفيف الأرض لتنفيذ الجسر الواقي بمنطقة شمال الحسنية والطريق الدائرى بمنطقة السرور.

جاء ذلك بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و الدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة وممثل مديرية الأمن ورئيس حى الجنوب و الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  وحماية الأراضى بمديرية الزراعة و قطاع الصرف والري بمحافظة بورسعيد و إدارات التخطيط العمرانى والأملاك و  حماية أملاك الدولة والمساحة .

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الاستجابة فيما يتعلق بتقديم الدعم لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد، وأكد أن هناك توجيهات رئاسية و توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف منطقة سهل الحسينية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

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وشدد محافظ بورسعيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة للبدء في إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعديات على الأراضي،  موجها في هذا الشأن بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديرية الزراعة و الانقاذ والطوارىء و حي الجنوب والأملاك وهيئة التعمير و عنصر أمني والري والصرف،  وذلك للبدء الفوري في إزالة التعديات والمزارع السمكية المخالفة ، مع مصادرة كافة المعدات والٱلات التي تستخدم في التعديات على الأراضي وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم مع وضع خطة زمنية لتنفيذ العمل ،  كما شدد المحافظ على البدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها  لمنع التعدي مجددا،  مؤكدا أن السيد الرئيس وجه باتخاذ إجراءات فورية و رادعة لمنع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية،  وتقديم كافة الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي.

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