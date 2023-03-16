محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج مادة لحام الإطارات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع إنتاج مادة لحام الإطارات إحدى منتجات مصنع بيراميدز، حيث تم تشغيل المصنع والإنتاج الفعلي بطاقة انتاجية 20 ألف زجاجة يوميا، كما تم توزيع المنتجات على الأسواق، رافق محافظ بورسعيد خلال جولته، اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بالجنوب و المهندس ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

محافظ بورسعيد يشيد بحجم إنتاج مصنع مادة لحام إطارات السيارات IMG-20230316-WA0043 IMG-20230316-WA0038 IMG-20230316-WA0037 IMG-20230316-WA0042 IMG-20230316-WA0041 IMG-20230316-WA0040 IMG-20230316-WA0039

وحرص محافظ بورسعيد على تفقد أقسام المصنع الجديد، و أطلع على سير وانتظام العمل في إنتاج مادة لحام الإطارات، والتي تعد أحد المواد الأساسية في إنتاج وتصنيع السيارات، كما التقى بالعاملين داخل المصنع الجديد وحرص على سؤالهم عن مدى توافر سبل الراحة لهم والحصول على مستحقاتهم و توفير مناخ مناسب للعمل.

وأشاد محافظ بورسعيد بحجم إنتاج المصنع من مادة لحام إطارات السيارات، لافتا أن مصنع بيراميدز يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى 7 دول، تونس والمغرب والسودان والعراق وليبيا وتركيا وعدد آخر من الدول مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع اسم مصر عاليًا، ويفتح أسواقًا مصريًا في البلاد الأوروبية، مؤكدًا أنه يعد واحدا من المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا نظرًا لكونه مصمما على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، ويوفر كل سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية ويستمر في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ويصدر للعديد من الدول بالشرق الأوسط والذى يمثل إضافة صناعية كبرى بمحافظة بورسعيد.